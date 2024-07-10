شكرا لقرائتكم خبر عن إتمام بيع حصة «إعادة» في «برمودا» بـ123 مليون جنيه إسترليني والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية سابقا توقيع اتفاقية لبيع كامل حصتها البالغة 49.9% في شركة بروبيتاز برمودا القابضة (برمودا) المحدودة، بما في ذلك شركاتها التابعة.

وسيكون للصفقة أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة في الربع الثالث للسنة المالية 2024م وسيساهم في دعم نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي.

وشملت الاتفاقية خيار احتفاظ الشركة بالمشاركة في عقود إعادة التأمين مع شركة بروبيتاز برمودا القابضة (برمودا) المحدودة للأعوام 2024 – 2025م.

علماً بأن القيمة الدفترية للأصل كما في الربع الأول من عام 2024م بلغت 211,343,483 ريال. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) إتمام الإجراءات الخاصة بصفقة بيع كامل حصتها البالغة 49.9% في شركة بروبيتاز برمودا القابضة المحدودة، بما في ذلك شركاتها التابعة، والبالغ قيمتها بعد التسوية النهائية 123 مليون جنيه إسترليني.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية سابقا توقيع اتفاقية لبيع كامل حصتها البالغة 49.9% في شركة بروبيتاز برمودا القابضة (برمودا) المحدودة، بما في ذلك شركاتها التابعة.وسيكون للصفقة أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة في الربع الثالث للسنة المالية 2024م وسيساهم في دعم نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي.وشملت الاتفاقية خيار احتفاظ الشركة بالمشاركة في عقود إعادة التأمين مع شركة بروبيتاز برمودا القابضة (برمودا) المحدودة للأعوام 2024 – 2025م.علماً بأن القيمة الدفترية للأصل كما في الربع الأول من عام 2024م بلغت 211,343,483 ريال.