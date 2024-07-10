شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «بترورابغ» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة.
وكانت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) قد أعلنت على موقع تداول السعودية، بتاريخ 04-12-1445هـ الموافق 10-06-2024م فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة.
وكانت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) قد أعلنت على موقع تداول السعودية، بتاريخ 04-12-1445هـ الموافق 10-06-2024م فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة.