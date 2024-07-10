الاقتصاد

فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «بترورابغ»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة.
وكانت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) قد أعلنت على موقع تداول ، بتاريخ 04-12-1445هـ الموافق 10-06-2024م فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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