الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الإنماء للاستثمار توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقي عن الفترة (من يناير 2024م إلى يونيو 2024م).
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي الأرباح الموزعة 32,640,672 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 102,002,100.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.32 ريال، ونسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 3.11%.
وأشارت إلى ان نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-06-18 الموافق 2023-12-31.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-01-16 الموافق 2024-07-22.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
ودعا مدير الصندوق مالكي الوحدات إلى تحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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