شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مدة الاستقرار السعري لسهم أرامكو.. و46.3 مليار حصيلة الطرح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية، بصفتها مدير الاستقرار السعري، لسهم أرامكو انتهاء مدة الاستقرار السعري وممارسته لخيار الشراء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نظرا لعدم تنفيذ مدير الاستقرار السعري عمليات خلال مدة الاستقرار السعري سيصبح الحجم الإجمالي لطرح أرامكو بعد ممارسة خيار الشراء 1.699.500.000 سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 46.31 مليار ريال.
وأوضحت أن لتجنب الشك فإن الأسهم البالغ عددها 154.5 مليون سهم عادي، والخاضعة لخيار الشراء ستستخدم من قبل مدير الاستقرار السعري لإعادة الأسهم التي اقترضها من حكومة المملكة وباعها في الطرح.
وأفادت بأن يترتب على ذلك عدم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم، ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في المصدر كنتيجة لممارسة خيار الشراء.
وكانت شركة أرامكو قد طرحت طرحا عاما ثانويا لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم شركة أرامكو السعودية.
وحددت أرامكو السعودية سعر الطرح النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بمبلغ 27.25 ريال للسهم الواحد بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نظرا لعدم تنفيذ مدير الاستقرار السعري عمليات خلال مدة الاستقرار السعري سيصبح الحجم الإجمالي لطرح أرامكو بعد ممارسة خيار الشراء 1.699.500.000 سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 46.31 مليار ريال.
وأوضحت أن لتجنب الشك فإن الأسهم البالغ عددها 154.5 مليون سهم عادي، والخاضعة لخيار الشراء ستستخدم من قبل مدير الاستقرار السعري لإعادة الأسهم التي اقترضها من حكومة المملكة وباعها في الطرح.
وأفادت بأن يترتب على ذلك عدم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم، ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في المصدر كنتيجة لممارسة خيار الشراء.
وكانت شركة أرامكو قد طرحت طرحا عاما ثانويا لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم شركة أرامكو السعودية.
وحددت أرامكو السعودية سعر الطرح النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بمبلغ 27.25 ريال للسهم الواحد بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر.