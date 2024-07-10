شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن شراكة "مبادرة إبدأ" ومجموعة الصافى لمنتجات الإضاءة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار توجهات القيادة السياسية حول تطوير الصناعة المصرية في مجالات مختلفة قامت مبادرة "ابدأ" الوطنية من خلال محور" الشركات الكبري" بإنشاء مصنع جديد خاص باللوحات الكهربائية ومنحات الإضاءة المتنوعة وإليكم 7 معلومات عن المصنع الجديد :

أولا: وقعت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عقد اتفاق مساهمين لإنشاء مصنع "لايت_هاوس" للصناعات

الهندسية، بين كل من شركة "ابدأ" شركة مساهمة مصرية ومجموعة "الصافي" المتخصصة في إنتاج وتصنيع منتجات

الإضاءة واللوحات الكهربائية وأعمدة وحوامل الكابلات.

ثانيا: تتخطي التكلفة الاستثمارية لهذا المصنع 240 مليون جنية.

ثالثا: الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالى مليون ونصف وحدة.

رابعا: بنسبة المكون المحلي للمنتجات بالمصنع 18% في السنة الأولى.

خامسا: الإنتاج المستهدف خلال خمس سنوات هو 8 مليون وحدة بنسبة مكون محلي 65%.

سادسا: تسهم هذه الشراكة في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو4 ملايين دولار بعد

السنة الثالثة من اقامة المصنع.

سابعا: تعمل هذه الشراكة علي توفير أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

خلال 3 سنوات.