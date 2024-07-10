شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: زيادة الموارد الدولارية إلى 300 مليار دولار سنوياً يدعم قوة الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن زيادة الموارد الدولارية إلى 300 مليار دولار سنوياً يدعم قوة الجنيه، ويعمل على استقرار سوق الصرف، موضحاً أن الحكومة تستهدف زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنويا، إلى جانب زيادة موارد الدولار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس ورفع معدل الصادرات إلى 145 مليار دولار ورفع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن الحكومة الجديدة ومجلس المحافظين سيعملون على المزيد من التواصل الفعال مع الرأى العام والشارع المصرى، لسرعة إنجاز الأعمال الحكومية وحل المشكلات، موضحاً أن هذا المبدأ سوف يعمل على زيادة مشاركة كافة شرائح وقطاعات المجتمع المصرى فى صناعة القرار عبر منصات التواصل والحوار الوطنى والزيارات الميدانية مما يدعم مفهوم التنمية المستدامة.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية زيادة الموارد المالية لاستراتيجية بناء الإنسان المصرى والتى ترتكز على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة إلى جانب التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات لكافة أنواع المشروعات، موضحاً أن تلك العناصر تمثل أولويات العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة مع تقديم الحكومة الجديدة لبرنامجها لمجلس النواب، مؤكداً على أهمية التركيز على الاستثمار فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة، ودعم التنمية الصناعية وإقامة مشروعات كثيفة التشغيل للعمالة بما يدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى أعلى من 5%.