شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية خلال تعاملات الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات العملة الخضراء.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 48.02 جنيه للشراء، و48.16 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، مسجلا 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، مسجلا 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، مسجلا 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع.