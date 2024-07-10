شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 ينخفض إلى 249 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، خلال تعاملات الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 284.68 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 260.96 ريال.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 249.10 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 213.51 ريال.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، مسجلا 166.06 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 142.34 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 8854 ريالا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب، 1993 ريالا، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 284.679 ألف ريال.

