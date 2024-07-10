شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3210 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات الأربعاء، عند آخر مستويات المعدن الأصفر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3668.5 جنيه للبيع، و3657.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 3362.75 جنيه للبيع، و3352.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر 3210 جنيهات للبيع، و3200 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2751.5 جنيه للبيع، و2742.75 جنيه للشراء. سعر الذهب اليوم في مصر وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2140 جنيها للبيع، و2133.25 جنيه للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1834.25 جنيه للبيع، و1828.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 25680 جنيها للبيع، و25600 جنيه للشراء.