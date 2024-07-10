الاقتصاد

المركزي الروسي يرفع سعر الروبل الرسمي أمام العملات الرئيسية

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يرفع سعر الروبل الرسمي أمام العملات الرئيسية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر العملات الرئيسية أمام الروبل، وخفّض سعر صرف الدولار الرسمي بواقع 17 كوبيكا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 88.0031 روبلا.

وفي الوقت ذاته، خفّض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 32 كوبيكا، ليبلغ 95.3447 روبلاً. بينما خفّض سعر صرف اليوان أمام الروبل بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 11.9469 روبلا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا