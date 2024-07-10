المركزي الروسي يرفع سعر الروبل الرسمي أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر العملات الرئيسية أمام الروبل، وخفّض سعر صرف الدولار الرسمي بواقع 17 كوبيكا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 88.0031 روبلا.

وفي الوقت ذاته، خفّض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 32 كوبيكا، ليبلغ 95.3447 روبلاً. بينما خفّض سعر صرف اليوان أمام الروبل بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 11.9469 روبلا.

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