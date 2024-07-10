“مدن” توقع اتفاقية تخصيص أرض مساحتها 11 ألف متر لمعالجة وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وشركة “وزين” اتفاقية تخصيص أرض صناعية مساحتها 11 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة بجدة؛ لإقامة منشأة تعمل في معالجة وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة باستثمارات تتجاوز قيمتها 28 مليون ريال.

وتُشارك “مدن” في تسريع عجلة الاقتصاد الدائري في المدن الصناعية بتقديم الخدمات الاستشارية والحلول الفنية للمصانع لتبني التقنيات الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية في إعادة التدوير، وكذلك تمكين الاستدامة البيئية ضمن مبادرة “مدن خضراء” إسهامًا في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ومستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، مما يعزز معدلات الكفاءة الإنتاجية في المصانع ويدعم مبادئ التميز التشغيلي.

وأطلقت “مدن” المرحة الثانية من مبادرة الاقتصاد الدائري في المدن الصناعية خلال عام 2023م؛ التي تمتد خطتها الزمنية إلى نهاية عام 2025م، وتستهدف دعم المصانع في تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري لأكثر من 800 منشأه في 11 مدينة صناعية، حيث تعمل الهيئة على تنفيذ خارطة الطريق لتحقيق تلك المفاهيم في الأنشطة الصناعية، مع الامتثال للقوانين والتشريعات المنظمة لأعمالها على الصعيدين الوطني والعالمي.

ونفذت “مدن” ورش عمل للمستثمرين من بينها “الاقتصاد الدائري مستقبل بيئة الأرض” تأكيدًا على اهتمامها بعملية إدارة النفايات، وإعادة التدوير والاستخدام، واستعادة الطاقة، إضافة الى الحد

من انبعاثات الغازات الكربونية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.

يُذكر أن “مدن” منذ تأسيسها عام 2001 نجحت قي زيادة حجم المساحات المطورة في 36 مدينة صناعية حول المملكة لتتجاوز 209 ملايين متر مربع، وارتفع عدد المصانع لأكثر من 6500 مصنع، وبلغ عدد العقود الصناعية واللوجستية والاستثمارية نحو 8000 عقد.

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