“المياه الوطنية” تبدأ تنفيذ 12 مشروعًا في منطقة حائل لخدمات المياه والصرف الصحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_حائل

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي في تنفيذ (12) مشروعًا مائيًا وبيئيًا في أجزاء متفرقة من منطقة حائل بكُلفة إجمالية تجاوزت (531) مليون ريال، وذلك لرفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد عليها.

وأوضحت الشركة أنها شرعت في تنفيذ (5) مشاريع بيئية، بكُلفة إجمالية قاربت (238) مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (226) ألف متر طولي، وإنشاء محطة رفع تجاوزت سعتها (3,900) متر مكعب في اليوم.

وبيّنت أنها بدأت في تنفيذ (7) مشاريع مائية لخدمة عملائها في منطقة حائل، حيث تضمنت المشاريع تنفيذ خزانات تشغيلية، وخطوط مياه بأقطار مختلفة، ومحطات ضخ المياه، بكُلفة إجمالية تجاوزت (293) مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (374) ألف متر طولي، واستكمال تنفيذ (56) خزانًا تشغيليًا بسعة إجمالية بلغت (33,500) متر مكعب، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ (3) محطات ضخ بسعة إجمالية تجاوزت (53,600) متر مكعب في اليوم، واستكمال تنفيذ عدد من محطات تعبئة مياه الصهاريج.

وأكدت شركة المياه الوطنية أن هذه المشروعات تأتي ضمن أهدافها وإستراتيجياتها الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى سعيها المستمر للارتقاء بجودة الحياة وخدماتها المقدمة للعملاء.

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