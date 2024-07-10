شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 15جنيها.. وعيار 21 يسجل 3225 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء ارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم بحوالي 15 جنيها ليتحرك جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر من 3210 إلى 3225 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3686 جنيها.

عيار 21 يسجل 3225 جنيها.

عيار 18 يسجل 2764 جنيها.

عيار 14 يسجل 2150 جنيها.

الجنيه الذهب 25800 جنيه.

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد ارتفاع آخر أمس ولكن تبقى التداولات في نطاق محدد وذلك بعد شهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي يوم أمس التي تسببت في تقلص توقعات خفض الفائدة بعض الشيء.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2375 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2363 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2372 دولار للأونصة.

وشهد الذهب أداء إيجابي أيضاً يوم أمس ولكن حتى الآن لم يستطع المعدن النفيس تعويض الانخفاض الذي سجله في أولى جلسات تداول هذا الأسبوع، بحسب تحليل جولد بيليون.

وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته أمام مجلس الشيوخ يوم أمس إن التضخم يتراجع في الأشهر الأخيرة وأن المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز فرصة جعل السياسة النقدية أكثر مرونة. وسيتحدث باول أيضاً أمام مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم.

باول أشار أيضاً إلى التباطؤ في سوق العمل والتقدم في خفض معدلات التضخم، وكرر التزام البنك المركزي بهدف التضخم البالغ 2٪، ولم يعط أي إشارات مباشرة حول متى سيبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.