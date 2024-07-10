شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرى أسيوط: أحكام الرقابة على الأسواق كلمة السر فى تراجع التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن زيادة الرقابة على الأسواق كانت كلمة السر ولعبت دورا كبيرا ومازالت في السيطرة على أسعار السلع والخدمات مؤخرا، مما ادى إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ مؤخرا.

واضاف على حمزة في تصريح لليوم السابع، أن أسعار السلع والخدمات كان مبالغ فيها بشكل غير مبرر، إلا أن تركيز الدولة على احكام الرقابة وتركيز المحافظين على الأسواق ادى دوره في تراجع مؤشر التضخم.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 225.6 نقطة لشهر يونيو 2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره 27.1% مقابل 27.4% لشهر مايو 2024، وعزا جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.6%، بالإضافة إلى مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -1.0%، ومجموعة الاقمشة بنسبة -7%، وأخيرا مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة -2.8%.

وجاء هذا التراجع بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%، إلى جانب مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.5%.