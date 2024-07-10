شكرا لقرائتكم خبر عن شروط حجز وحدات مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 شروط حجز وحدات مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديدة وهي كالتالى:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصى عليه بقرار وصاية.

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- يجب إلا يكون سبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الزوج والزوجة والأولاد القصر ( الحصول على وحدة أو قطعة ارض ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى وفي حالة مخالفة ذلك يحق للحساب الغاء الحجز / التخصيص دون حاجه الي انذار أو استصدار حكم قضائي.

- التخصيص بنظام أسبقية الحجز .



- تعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

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- تعتبر كراسة الشروط جزءاً لا يتجزء من عقد البيع ومكملاً لأحكامه.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللوائح والضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة علي فسخ العقد طبقاً "

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- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع علي كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بهذه الكراسة ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد مقدم جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

- البيع شامل المباني وما يخصها مشاعا في الأرض المقام عليها الوحدات المباعة والأجزاء المشتركة كلا بنسبة تعادل مساحة الوحدة المباعة الى اجمالي مساحة وحدات المبنى الكائن به الوحدات وذلك دون الحق في تملك السطح أو أية أراضي تحيط بالمبنى او الجراج الكائن اسفل العمارة.

- يحق لحساب تمويل الإسكان الاقتصادي بصفته مالك المشروع عمل تعلية وانشاء الدور الخامس علوي للعمارات بعد الحصول علي الموافقات اللازمة للتراخيص من جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، ولا يحق للمشترين الاعتراض علي ذلك بأي شكل من الاشكال.

كان حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، قد أعلن عن طرح المرحلة التكميلية لوحدات مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديده، ومن المقرر أن يتم طرح كراسات الشروط اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتي يوم الخميس الموافق 15-8-2024 وذلك من خلال موقع بنك التعمير والإسكان.