شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: أتوقع استمرار انخفاض التضخم مع ضبط الأسواق وزيادة المعروض والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن انخفاض معدل التضخم - يعنى مستوى أسعار السلع والخدمات - للشهر الرابع على التوالى ليسجل 27.1 % يعد مؤشراً ايجابيا على سلامة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بتوحيد سعر الصرف يوم 6 مارس، وضخ السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن السلع العالقة بالموانئ بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار منذ بداية العام.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع استمرار انخفاض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة، مع زيادة المعروض السلعى وحملات الرقابة على الأسواق، وزيادة الموارد الدولارية للدولة، نتيجة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتركيز على القطاعات الإنتاجية.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن السيطرة على الأسعار وخفض التضخم يعد أهم أولويات الحكومة الجديدة، حيث تستهدف زيادة الموارد الدولارية إلى 300 مليار دولار سنوياً يدعم قوة الجنيه، ويعمل على استقرار سوق الصرف.