شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرف التجارية: رئيس الحكومة شدد على خفض تكاليف الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية تفاصيل الاجتماع مع رئيس الوزراء اليوم لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق، مؤكداً أن رئيس الحكومة شدد على تكثيف الجهود لتقليل تكاليف الإنتاج ومن ثم خفض الأسعار.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن هناك اهتمام حكومي بخفض الأسعار تحدث أن الحكومة ستوفر كل ما يساعد الإنتاج وتقليل التكاليف على الإنتاج ومن ثم الاسهام في خفض الأسعار وتراجع التضخم.

أكد رئيس الغرف التجارية، أن الحكومة تبذل جهودها لحل أزمة انقطاع الكهرباء عن الجمهورية وهو ما يدعم استمرار ودوام الإنتاج بصورة منتظمة ومن ثم خلق مزيد من الاستقرار في الأسواق.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة لـ ضبط أسعار السلع في الأسواق على مدار الفترة الماضية، مشيداً بما يتم من تعاون وتنسيق مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات لتحقيق هذا الهدف، ومؤكداً أهمية العمل على الاستمرار في بذل هذه الجهود، خاصة مع نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في ضبط سعر الصرف، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق.