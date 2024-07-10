شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات حجز مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 خطوات حجز وحدات مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديدة والذي أعلن عنها حساب صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي وهي كالتالي ..

١- بدء طرح كراسات شروط الحجز اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٤ / ٧ / ٢٠٢٤ حتى يوم الخميس الموافق ١٥ / ٢٠٢٤/٨

٢-الدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com) ببنك التعمير والإسكان

٣- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل المساحات - الاسعار - أرقام العمارات مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة).

٤- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بأنشاء حساب جديد وذلك

بالضغط على تسجيل مستخدم جديد ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل الايميل التليفون مع العلم ان الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل / اسم الزوجة ورقمها القومي ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي الزوج والزوجة وجه وظهر في ورقة واحدة.

٥- في حالة الحجز باسم القاصر يتم ادراج الرقم القومى الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد.

٦-يجب تسجيل البريد الالكتروني (E-mail) لضمان وصول كلمة المرور.

٧- يتم ارسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة افتراضية) لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من SMS والإيميل ويتم استخدامها في انشاء كلمة سر دائمة من اختيار المتقدم.

٨- كلمة السر الدائمة يجب ان تكون من 8 أحرف انجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة الي أحد الرموز الخاصة مثل ($#@ .... الخ) مع الاخذ في الاعتبار انه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطى ثلاث محاولات.

٩- يتم الدخول على الموقع مرة اخري من خلال الضغط على دخول مستخدم حالي) وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

١٠- يتم الضغط على مفتاح أرغب في التقدم) ثم استخراج رقم الاستمارة سوف تظهر شاشة المراجعة البيانات الاساسية وتعديلها حسب الحاجة.

١١-. بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.

١٢- يقوم العميل بتحويل مبلغ وقدرة ١٥٠,٠٠٠ جم (فقط مائة وخمسون الف جنية مصري لا غير

جدية الحجز بالإضافة الى مبلغ ۱۰۰۰ جنية فقط ألف جنيه مصري لا غير رسوم تسجيل لا ترد - دفعة واحدة وغير مجزأ - على ان يتم التحويل من حساب العميل أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي الى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة ببنك التعمير والاسكان فرع القطامية

١٣-

طرق سداد مبلغ جدية الحجز تتم من خلال احد طرق السداد التالية

:

‏.)HDBKEGCAXXX سویفت سویفت کود

التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والاسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك

١٤- سيتم ارسال رسالة SMS تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال ۷۲ ساعة (ثلاثة ايام عمل) من القيام بتحويل المبلغ لبنك التعمير والاسكان في حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والاسكان على رقم ١٩٩٩٥ او عبر .)[email protected] البريد الالكتروني

١٥- الخطوة الثانية: (مراجعة داخلية بالبنك من يوم الأحد الموافق ١٨ / ٨ / ٢٠٢٤ حتى يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٤

١٦- الخطوة الثالثة : (الحجز يوم الأحد الموافق ٢٥ / ٨ / ۲۰۲٤ تبدأ عملية حجز الوحدات من الساعة ۱۰ صباحاً وتنتهى يوم الأحد الموافق ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٤ الساعة ١١.٥٩ منتصف الليل.

١٧- الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي. . الضغط على ارغب في التقدم " ثم الضغط على ايقونة "احجز الآن".

١٨- يتم ظهور شاشة توضح البيانات الاساسية بالاستمارة السابق تسجيلها (للاطلاع فقط).

١٩- ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي: -

المدينة

المحافظة

المنطقة

نوع الوحدة

رقم الوحدة

رقم العمارة

٢٠- الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع امكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

٢١- سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز حتى يتمكن السادة العملاء الغير فائزين من تسجيل طلبات رد مبلغ جدية الحجز بعد خصم رسوم التسجيل، يتم تنفيذ الطلب خلال "خمسة أيام عمل " من تاريخ تقديم الطلب ويتم رد المبلغ بنفس أسلوب السداد.