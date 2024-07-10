شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات: البصل يسجل أدنى مستوى عند 3 جنيهات والطماطم بـ5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية، استمرار هبوط أسعار البصل لأقل سعر منذ عدة شهور عند 3 جنيهات في سوق الجملة بحد أدنى و8 جنيهات بحد أقصى ويصل المستهلك بدءاً من 11 وحتى 15 جنيها بحسب المنطقة.

وأضاف أن سعر الطماطم يسجل 5 إلى 11 جنيها والبطاطس 12 إلى 20 جنيها والكوسة من 7 إلى 10 جنيهات والفاصوليا من 16 لـ 20 جنيها والجزر 5 إلى 8 جنيهات في سوق الجملة، ويضاف على هذه الأسعار مكاسب التجار وتكاليف النقل والتشوين.

وأشار "النجيب" إلى هبوط الباذنجان الأبيض إلى 7 و 9 جنيهات والفلفل الرومي 10 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الألوان 10 إلى 20 جنيها والفلفل الحامي الصوب 7 جنيهات والملوخية 4 إلى 6 جنيهات