شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن شراكة "مبادرة ابدأ" ومجموعة الصافى لمنتجات الإضاءة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالأربعاء، 10 يوليو 2024 11:27 ص
في إطار توجهات القيادة السياسية حول تطوير الصناعة المصرية في مجالات مختلفة قامت مبادرة "ابدأ" الوطنية من خلال محور" الشركات الكبري" بإنشاء مصنع جديد خاص باللوحات الكهربائية ومنحات الإضاءة المتنوعة وإليكم 7 معلومات عن المصنع الجديد :
أولا: وقعت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عقد اتفاق مساهمين لإنشاء مصنع "لايت_هاوس" للصناعات
الهندسية، بين كل من شركة "ابدأ" شركة مساهمة مصرية ومجموعة "الصافي" المتخصصة في إنتاج وتصنيع منتجات
الإضاءة واللوحات الكهربائية وأعمدة وحوامل الكابلات.
ثانيا: تتخطي التكلفة الاستثمارية لهذا المصنع 240 مليون جنية.
ثالثا: الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالى مليون ونصف وحدة.
رابعا: بنسبة المكون المحلي للمنتجات بالمصنع 18% في السنة الأولى.
خامسا: الإنتاج المستهدف خلال خمس سنوات هو 8 مليون وحدة بنسبة مكون محلي 65%.
سادسا: تسهم هذه الشراكة في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو4 ملايين دولار بعد
السنة الثالثة من اقامة المصنع.
سابعا: تعمل هذه الشراكة علي توفير أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
خلال 3 سنوات.
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