الاقتصاد

7 معلومات عن شراكة "مبادرة ابدأ" ومجموعة الصافى لمنتجات الإضاءة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الأربعاء، 10 يوليو 2024 11:27 ص

في إطار توجهات القيادة السياسية حول تطوير الصناعة المصرية في مجالات مختلفة قامت مبادرة "ابدأ" الوطنية من خلال محور" الشركات الكبري" بإنشاء مصنع جديد خاص باللوحات الكهربائية ومنحات الإضاءة المتنوعة وإليكم  7 معلومات عن المصنع الجديد :

أولا: وقعت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عقد اتفاق مساهمين لإنشاء مصنع "لايت_هاوس"  للصناعات 
الهندسية، بين كل من شركة "ابدأ" شركة مساهمة مصرية ومجموعة "الصافي" المتخصصة في إنتاج وتصنيع منتجات 
الإضاءة واللوحات الكهربائية وأعمدة وحوامل الكابلات.

ثانيا: تتخطي التكلفة الاستثمارية لهذا المصنع 240 مليون جنية.

ثالثا: الطاقة الإنتاجية  للمصنع حوالى مليون ونصف وحدة.

رابعا: بنسبة المكون المحلي للمنتجات بالمصنع  18%  في السنة الأولى.

خامسا: الإنتاج المستهدف خلال خمس سنوات هو 8 مليون وحدة بنسبة مكون محلي 65%.

سادسا:  تسهم هذه الشراكة  في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو4 ملايين دولار بعد 
السنة الثالثة من اقامة المصنع.

سابعا: تعمل هذه الشراكة علي توفير أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة 
خلال 3 سنوات. 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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