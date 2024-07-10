شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سداد استكمال مقدم حجز وحدات مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر اليوم السآبع طرق استكمال مبلغ مقدم الحجز للحاصلين علي وحدات مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديدة والذي أعلن عنه صندوق حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بقطاع الإسكان بوزارة الإسكان.

١- يتم استكمال باقى مقدم الحجز خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤ حتى يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٤

٢- في حالة عدم استكمال الاجراءات او الغاء حجز الوحدة السكنية التي تم اختيارها يتم رد مبلغ جدية الحجز من الفرع المختص مع مراعاة ما جاء بحالات الغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط للعملاء الفائزين

٣- استكمال سداد ۲۰% من قيمة الوحدة بالاضافة الى (٢,٥% مصاريف إدارية من قيمة الوحدة ) خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤ حتى ٢٦ / ٢٠٢٤/٩ من خلال التحويل (سويفت / ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان - فرع القطامية، من أي فرع من فروع بنك التعمير والاسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

٤- يتم سداد 10% من قيمة الوحدة خلال 3 شهور من تاريخ انتهاء الحجز.

٥- سداد دفعات ربع سنوية بمبلغ ٥١٠٠٠جم فقط واحد وخمسون الف جنية لا غير ) بعدد (٥) دفعات تبدأ من الربع الأول بعد سداد نسبة الـ ١٠% الأولى .

٦- سداد ۲۰% من قيمة الوحدة عند التعاقد وقبل استلام الوحدة.

٧- لن يتم تسليم الوحدة الا بعد استكمال سداد كامل نسبة ٦٥% من قيمة الوحدة المخصصة (بالتفاصيل الواردة اعلاه.

٨- باقي ثمن الوحدة ( الـ ٣٥ ) : يتم سداده على اقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات او خمس سنوات ( محملة بفائدة علي الرصيد المدين بسعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي بالإضافة الي (٢,٥%) ، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على ان يتم تقديم شيكات اجلة بها قبل الاستلام.

٩- في حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين . من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم من %7% قيمة الوحدة شريطة الالتزام باستكمال قيمة مقدم الحجز الي ۲۰% من قيمة الوحدة بالاضافة الى (٢,٥% مصاريف إدارية من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز.

١٠- في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلي %٢ + ٠,٥ مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد