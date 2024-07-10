شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي مواصفات وحدات مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديدة وشروط إلغاء التخصيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواصفات مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديدة والشروط العقارية، وقواعد إلغاء الحجز ..

اولاً: مواصفات المشروع

- المشروع مكون من ٤ عمارات سكنية مكونه من أرضي + أربع أدوار متكرره وبكل دور 4 وحدات سكنية بإجمالي ۸۰ وحده سكنية.

- مدخل وسلم العمارة مجهز بأرضيات وحوائط من الرخام والجرانيت - العمارة مزوده بمصعد يخدم سكان العماره.

- تم تخصيص أماكن انتظار للسيارات سطحية.

- تم تصميم المساحات والتقسيم الداخلي للوحدة السكنية لتناسب جميع المستويات حيث تتراوح المساحات من ۱۱۵ الى ۱۳۷م ۲ والوحدة مكونه من صالة استقبال ۲ قطعة و 3 غرف نوم و ۲ حمام حمام رئيسي وحمام خاص بحجرة النوم ) ومطبخ + منشر

- روعي استخدام أجود الخامات والمواد المحلية في أعمال التشطيبات الداخلية ( السيراميك / الدهانات / التركيبات والأجهزة الصحية / أعمال الكهرباء / أبواب البلكونات من قطاعات الألوميتال الثقيلة والزجاج عاكس وشبابيك الوحدات من الالمويتال الثقيل والزجاج العاكس / باب الشقه الخارجي والابواب الداخلية كاملة الاكسسوار وشاملة الدهان / طرقة التوزيع ومداخل الشقق والسلم من الرخام والجرانيت ).

- دهان الواجهات من الأكريلك المقاوم للعوامل الجوية والقابل للغسيل.

- كل وحدة سكنية مجهزة بحوامل التكييف وتم الأخذ في الاعتبار عمل شبكة صرف كاملة للتكييف تصرف مباشرة على صرف الحمامات.

- يتم استخدام أجود أنواع العزل المائي للحمامات والسطح وكذلك العزل الحراري للسطح.

ثانيا: الشروط العقارية

-التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية الا بعد الرجوع لحساب تمويل الإسكان الاقتصادي ( الجهة المالكة) وبموافقة كتابية منه طبقا للقواعد وبعد سداد المصروفات المقررة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة لذلك.

ثالثا: حالات وقواعد الغاء التخصيص التعاقد:-

- بناء على طلب المخصص له الوحدة.

- عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ ۲۰% من قيمة الوحدة ٢,٥% مصاريف إدارية من قيمة الوحدة وكذا عدم سداد باقي النسب اللاحقة المطلوب سدادها من قيمة ثمن الوحدة وذلك كله في خلال المهلة الممنوحة للسداد.

- عدم سداد قسطين متتاليين من أقساط ثمن الوحدة طبقاً لأسلوب السداد.

- التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من حساب تمويل الإسكان الاقتصادي الجهة المالكة ).

- استخدام الوحدة في أي نشاط مخالف للنشاط السكني .. وذلك فوراً ودون اتخاذ أية إجراءات قانونية وتعتبر الوحدة ملغاة من تاريخ إنذاره ويعتبر استمراره بالعين بعد إنذاره كيد غاصب للوحدة.

- في حالة مخالفة شروط الحجز او اي بند من البنود الواردة بالكراسة. - في حالة عدم التعاقد او الاستلام في الموعد المحدد للاستلام.

خامسا: المبالغ التي يتم خصمها في حالة الغاء التخصيص / التعاقد هي :-

- قبل الاستلام : يتم خصم ٢,٥% مصاريف إدارية ) من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية.

- بعد الاستلام : يتم خصم (٢,٥%) من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية بالإضافة الى خصم مقابل اشغال قدره %% سنويا من قيمة الوحدة اعتبارا من تاريخ الاستلام حتى تاريخ إعادة تسليمها للجهة المالكة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم كفاية المبالغ المسددة من العميل الحساب الوحدة لسداد هذه المصاريف ) مصاريف إدارية + مقابل الاشغال). في ضوء احكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تنظيم اتحاد شاغلين يلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبلغ المقرر (5%) من للقيام باعمال الصيانة لحين تشكيل الاتحاد ويتم الصرف من عائد الوديعة بالاضافة الى نسبة ١٪؜ من قيمة الوحدة عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين او شركة إدارة وصيانة يتم تكليفها.



- يتم تحديد قيمة تقديرية (1%) من قيمة الوحدة ) لأعمال الصيانة والنظافة والحراسة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدماً عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

