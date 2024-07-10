شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء ورأس المال يفقد 10مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 24.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.910 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 28287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 34696 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12223 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 9095 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة.