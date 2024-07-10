شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إدراجات في «تاسي» و«نمو» خلال يوليو الحالي والان نبدء بالتفاصيل

اكتتاب عسق للبلاستيك وفقا لبيانات تداول السعودية، فإن شركة مصنع عسق للبلاستيك تستعد لطرح 750 ألف سهم للاكتتاب تمثل 10.64% من أرس المال المصدر للشركة، وجميع أسهم الشركة اسهما عادية من فئة واحدة.

ويبدأ الاكتتاب في 28 يوليو الحالي، فيما ينتهي في 5 أغسطس المقبل، بينما سيكون مدير الاكتتاب شركة يقين المالية.

ونوهت الشركة بأن البنوك المستلمة هي: شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، شركة الإنماء للاستثمار، شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، شركة الرياض المالية، شركة العربي المالية، شركة البلاد للاستثمار، شركة الراجحي المالية (الراجحي المالية)، شركة دراية المالية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة الأول للاستثمار (ساب انفست). أكاديمية الحقيل وبحسب تداول، فإن شركة مجمع أكاديمية الحقيل الطبي الرقمي التخصصي تستعد لطرح نحو 2.030 مليون سهم للاكتتاب في السوق الموازية نمو، تمثل 29% من رأس مال الشركة.

وسيبدأ الاكتتاب في 17 يوليو الحالي، بينما ينتهي في 21 من الشهر نفسه، فيما سييكون مدير الاكتتاب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.

وأشارت إلى أن البنوك المستلمة هي: شركة الرياض المالية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة الانماء للاستثمار ،شركة الجزيرة للاسواق المالية ، شركة الاهلي المالية ، شركة العربي المالية، شركة الراجحي المالية، شركة دراية المالية، شركة الاستثمار للاوراق المالية والوساطة، شركة البلاد للاستثمار، شركة الاول للاستثمار، شركة الخبير المالية. الأشغال الميسرة وأفادت تداول، بأن شركة الأشغال الميسرة التجارية، طرحت 480 ألف سهم للاكتتاب في السوق الموازية "نمو"، تمثل 20 % من أسهم الشركة.

وبدأ الاكتتاب في 7 يوليو الحالي، فيما ينتهي يوم الإثنين المقبل 15 يوليو، بينما سيكون مدير الاكتتاب شركة يقين المالية (يقين كابيتال).

وأوضحت أن البنوك المستلمة هي: شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، شركة الإنماء للاستثمار، شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، شركة الرياض المالية، شركة العربي المالية، شركة البلاد للاستثمار، شركة الراجحي المالية (الراجحي المالية)، شركة دراية المالية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة الأول للاستثمار (ساب انفست). الصقر للتأمين وطرحت شركة الصقر للتأمين التعاوني في السوق الرئيسية تاسي، 16 مليون سهم، بسعر 10 ريالات للسهم، وبلغت قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب 160 مليون ريال.

وبدأت فترة الاكتتاب في 2 يوليو، فيما تنتهي يوم الأحد المقبل 14 يوليو، بينما بدأت فترة التداول في 2 يوليو وانتهت في أمس الثلاثاء.

الدمام - شريف احمد - تشهد سوق الأسهم السعودية 4 اكتتابات في شهر يوليو الحالي، منها 3 في السوق الموازية "نمو"، وأخرى في السوق الرئيسية "تاسي".وفقا لبيانات تداول السعودية، فإن شركة مصنع عسق للبلاستيك تستعد لطرح 750 ألف سهم للاكتتاب تمثل 10.64% من أرس المال المصدر للشركة، وجميع أسهم الشركة اسهما عادية من فئة واحدة.ويبدأ الاكتتاب في 28 يوليو الحالي، فيما ينتهي في 5 أغسطس المقبل، بينما سيكون مدير الاكتتاب شركة يقين المالية.ونوهت الشركة بأن البنوك المستلمة هي: شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، شركة الإنماء للاستثمار، شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، شركة الرياض المالية، شركة العربي المالية، شركة البلاد للاستثمار، شركة الراجحي المالية (الراجحي المالية)، شركة دراية المالية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة الأول للاستثمار (ساب انفست).وبحسب تداول، فإن شركة مجمع أكاديمية الحقيل الطبي الرقمي التخصصي تستعد لطرح نحو 2.030 مليون سهم للاكتتاب في السوق الموازية نمو، تمثل 29% من رأس مال الشركة.وسيبدأ الاكتتاب في 17 يوليو الحالي، بينما ينتهي في 21 من الشهر نفسه، فيما سييكون مدير الاكتتاب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.وأشارت إلى أن البنوك المستلمة هي: شركة الرياض المالية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة الانماء للاستثمار ،شركة الجزيرة للاسواق المالية ، شركة الاهلي المالية ، شركة العربي المالية، شركة الراجحي المالية، شركة دراية المالية، شركة الاستثمار للاوراق المالية والوساطة، شركة البلاد للاستثمار، شركة الاول للاستثمار، شركة الخبير المالية.وأفادت تداول، بأن شركة الأشغال الميسرة التجارية، طرحت 480 ألف سهم للاكتتاب في السوق الموازية "نمو"، تمثل 20 % من أسهم الشركة.وبدأ الاكتتاب في 7 يوليو الحالي، فيما ينتهي يوم الإثنين المقبل 15 يوليو، بينما سيكون مدير الاكتتاب شركة يقين المالية (يقين كابيتال).وأوضحت أن البنوك المستلمة هي: شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، شركة الإنماء للاستثمار، شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، شركة الرياض المالية، شركة العربي المالية، شركة البلاد للاستثمار، شركة الراجحي المالية (الراجحي المالية)، شركة دراية المالية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة الأول للاستثمار (ساب انفست).وطرحت شركة الصقر للتأمين التعاوني في السوق الرئيسية تاسي، 16 مليون سهم، بسعر 10 ريالات للسهم، وبلغت قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب 160 مليون ريال.وبدأت فترة الاكتتاب في 2 يوليو، فيما تنتهي يوم الأحد المقبل 14 يوليو، بينما بدأت فترة التداول في 2 يوليو وانتهت في أمس الثلاثاء.