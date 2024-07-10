شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 126 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.04 %، عند 11784 نقطة، وبتداولات بلغت 5.173 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 211.317 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.138 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 126 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 93، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الباحة، ومياهنا، والكثيري، وتنمية، وعناية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ميدغلف للتأمين، والإعادة السعودية، والزامل للصناعة، وسيسكو القابضة، وإكسترا، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 25516 نقطة، وبتداولات بلغت 24.248 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.186 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.384 مليار ريال.وارتفعت أسهم 31 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 92 شركة مدرجة في السوق الموازية.