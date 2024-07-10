شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية تنمية المشروعات: تراجع التضخم استجابة لجهود الدولة للسيطرة على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هشام كمال رئيس جمعية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن تراجع معدلات التضخم يعكس إلى حد كبير حجم استجابة الأسواق إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة للحد من ارتفاعات الأسعار مؤخرا.

واضاف هشام كمال في تصريح لليوم السابع، أن هناك مجموعة من الإجراءات اتخذتها الدولة للسيطرة على الأسعار أهمها تكثيف الرقابة على أسعار السلع، بالإضافة إلى انتظام عمليات الإفراج الجمركي للمواد الخام اللازمة لزيادة الانتاج والمعروض من السلع، إلى جانب سعي البنك المركزي المصري لسحب السيولة من السوق.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 225.6 نقطة لشهر يونيو 2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره 27.1% مقابل 27.4% لشهر مايو 2024، وعزا جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.6%، بالإضافة إلى مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -1.0%، ومجموعة الاقمشة بنسبة -7%، وأخيرا مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة -2.8%.

وجاء هذا التراجع بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%، إلى جانب مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.5%.