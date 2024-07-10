ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم اليوم بحوالي 15 جنيها ليتحرك جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر من 3210 إلى 3225 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3686 جنيها.

عيار 21 يسجل 3225 جنيها.

عيار 18 يسجل 2764 جنيها.

عيار 14 يسجل 2150 جنيها.

الجنيه الذهب 25800 جنيه.

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد ارتفاع آخر أمس ولكن تبقى التداولات في نطاق محدد وذلك بعد شهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي يوم أمس التي تسببت في تقلص توقعات خفض الفائدة بعض الشيء.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2375 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2363 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2372 دولار للأونصة.