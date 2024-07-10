شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بـ121 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) اتفاقية زيادة التسهيلات الائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل 121 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل حتى تاريخ 10 يوليو 2025.

وأضافت أن الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تسهيلات ائتمانية لتمويل عقد مشروع تشغيل مركز الاتصال (937) وزارة الصحة.