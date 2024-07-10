شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أغسطس.. عمومية «مرنة» تناقش توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة مرنة للتمويل المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقاده في 4 أغسطس المقبل.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الجدول يتضمن: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (24,437،819) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2023 م)، بواقع (0,35) ريال لكل سهم مُستحِق.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

ويشمل الجدول: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

وتضمن الجدول: التصويت على صرف مبلغ (1010000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.