شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة المراجعة في «برغرايززر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديد التي بدأت في 7 يوليو الحالي، وتنتهي في 6 يوليو 2028.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول أمس، تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة وتعيين أمين سر المجلس.

وتتضمن لجنة المراجعة: زياد البراك رئيسا، وعضوية كل من: عبدالرحمن الذكير، ومحمد الموسى.

