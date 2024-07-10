شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة المراجعة في «برغرايززر» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديد التي بدأت في 7 يوليو الحالي، وتنتهي في 6 يوليو 2028.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول أمس، تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة وتعيين أمين سر المجلس.
وتتضمن لجنة المراجعة: زياد البراك رئيسا، وعضوية كل من: عبدالرحمن الذكير، ومحمد الموسى.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول أمس، تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة وتعيين أمين سر المجلس.
وتتضمن لجنة المراجعة: زياد البراك رئيسا، وعضوية كل من: عبدالرحمن الذكير، ومحمد الموسى.