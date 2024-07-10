الاقتصاد

تشكيل لجنة المراجعة في «برغرايززر»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة المراجعة في «برغرايززر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديد التي بدأت في 7 يوليو الحالي، وتنتهي في 6 يوليو 2028.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول أمس، تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة وتعيين أمين سر المجلس.
وتتضمن لجنة المراجعة: زياد البراك رئيسا، وعضوية كل من: عبدالرحمن الذكير، ومحمد الموسى.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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