شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لشركة بممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية استيفاء شركة شركاء فاد المالية متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارسته.

وأضافت أن ذلك جاء بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية.

وأضافت أن الترخيص كان بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 28/01/1445هـ الموافق 15/08/2023م.