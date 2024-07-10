شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لـ«أيان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أيان للاستثمار تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-01-08 الموافق 2024-07-14.

وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1446-01-15 الموافق 2024-07-21.

وأشارت إلى أن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-01-18 الموافق 2024-07-24.

وأفادت بأنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـًا أو جزئيـًا) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.

ويكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وفي حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.

وسيكتتب متعهد التغطية "شركة الإنماء للاستثمار" في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.