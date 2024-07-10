شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.27% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28287.98 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 6278.65 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 9095.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 34696.26 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 6396.29 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 1.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.910 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، فيما تراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.240 تريليون جنيه إلى 1.225 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 396.7 مليار جنيه إلى 406.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.

وتراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.637 تريليون جنيه إلى 1.632 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 0.3%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 3 مليارات جنيه إلى 2.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 236 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.718 مليار ورقة منفذة على 422 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 197.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.723 مليار ورقة منفذة على 424 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 17.25% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 82.75%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 30.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.25 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 179.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.4 مليار جنيه، بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 165.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 35 مليار جنيه بحجم تداول 2.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 345.1 ألف عملية.



