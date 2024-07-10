شركة Rayn Developments تطور مشروع Voco mall على مساحة 4270 مترا مربعا بقلب العاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - - المهندس ايهاب العبيدى: تنفيذ 30% من إنشاءات مشروع Voco mall والتسليم خلال 24 شهرا - مساحات الوحدات تبدأ من 26 مترا.. والشركة وضعت أنظمة سداد تناسب جميع شرائح العملاء

شهدت شركة (Rayn Developments) تطور مشروع "Voco mall" على مساحة 4270 متر مربع بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، فيما قال المهندس ايهاب العبيدى: تنفيذ 30% من انشاءات مشروع Voco mall والتسليم خلال 24 شهرا، وأضاف أن مساحات الوحدات تبدأ من 26 متر والشركة وضعت أنظمة سداد تناسب جميع شرائح العملاء

يقع المشروع بأميز المواقع الحيوية بقلب العاصمة الادارية الجديدة ومحاط بأكبر منطقة سكانية والذي يطبق أحدث تكنولوجيا الذكاء الصناعي ‏في إدارة المول.

وقال المهندس ايهاب العبيدى رئيس مجلس الإدارة أن المول على مساحة 4270 م بنسبة بنائية 30% بنشاط تجارى إدارى ترفيهى، المشروع يقع بمنطقة R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة على فيو البرج الأيقونى، و محطة المونوريل ،وبالقرب محور بن زايد .



تتبنى الشركة خططا للتعامل مع أى متغيرات يشهدها السوق العقارى خاصة فيما يتعلق بعملية التنفيذ فالشركة حريصة على ضمان الإستمرار فى تنفيذ مشروعتها وعدم التأخر لذلك تم البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع قبل طرحة للبيع .



واضاف العبيدى أن فلسفة الشركة تعتمد على أنه عند تطوير أى مشروع يتم أولا تسديد ثمن الأرض بالكامل ثم الحصول على كافة التراخيص، والبحث عن مكتب استشارى قوى للتصميم ثم نبدء عملية الإنشاءات، وهذا ما قمنا به فى مشروع (Voco mall)، وأكد على أن الشركة لديها ملاءة مالية قوية تمكنها من استكمال مشروعتها دون الحاجة لتمويلات أو قروض .



قامت الشركة بتسليم 27 مشروع قبل المواعيد المحددة ب6 اشهر وهذا ما يعكس قوة الملاءة المالية للشركة موضحا أن الشركة تمتلك محفظة أراضى كبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأضاف أن الشركة ملتزمة بتقديم كل ما هو مميز فى مشروعتها لعملائها ،حيث تحرص على تقديم تجربة عمرانية مبتكرة وفريدة من نوعها تضمن الإستغلال الأمثل لوحداتهم ،كما أنها ملتزمة بالجدول الزمنى المحدد ،وهو ما يدعم ثقة عملائها بها منوها أن مشروع "Voco mall" سيتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل خلال 24 شهرا .

من جانبة قال محمد حسام مدير قطاع المبيعات بالشركة.



مول "ميكسد يوز"، مكون من أرضى و3 أدوار، ويتميز بإطلالة ساحرة على المساحات الخضراء، وأيضا تصميماته الهندسية المختلفة ،كما تم الإعتماد على التكنولوجيا الذكية فى الإضاءة ،ويتكون المشروع من تجارى وإدارى بعدد 85 وحد، تابع أن متوسط الأسعار يتراوح من 110 ألف جنيه، حتى 305 ألف جنيه للمتر المربع.

كما أن مساحات الوحدات فى المشروع تبدأ من 26 متر ،وهناك أنظمة سداد مرنة تناسب جميع شرائح العملاء .



وضعت الشركة تسهيلات فى السداد تصل ل 9 سنوات، أشار إلى أن الشركة ستطرح كل شهر مرحلة جديدة للعملاء، مضيفا أن الشركة التى تمتلك ملاءة مالية قوية تستطيع الوفاء بالتزامتها، وفقا للبرامج التنفيذية للمشروع.

وقال المهندس هشام يحى رئيس مجلس ادارة Convoy, أن مول (Voco mall) أول مول فى الشرق الاوسط بل العالم يعالج بالطاقة الإستشفائية، وذلك من خلال مواد معينة يتم إدخالها فى مواد البناء، تابع أن هذه الطاقة تستطيع القضاء على جميع البكتريا الضارة .



تساهم الشركة في التحول الرقمى الكبير الذي تشهده مصر ، وتساهم استراتيجية الشركة في قطاع المشاريع متعددة الاستخدام بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030

اكد على أن الشركة هى أول من أدخلت الذكاء الإصطناعى فى مصر ،حيث أن الشركة مشاركة فى جميع مشروعات الحكومة ،وأيضا محطات الطاقة النووية والطاقة الشمسية وشركات المياه .



الشركة عنصر أساسى فى جميع قطعات الدولة فى الذكاء الإصطناعى وفى نفس السياق قالت ريهام أبو بكر الرئيس التنفيذي للعمليات ،أن الشركة انتهت من تنفيذ 30% من انشاءات المشروع، حيث أن الشركة تمتلك مجموعة كبيرة من الأراضى داخل العاصمة الادارية الجديدة .



لفتت إلى أن السوق العقارى بمصر واجهة استثمارية للشرق الأوسط كلة، والمنافسة كبيرة ،ولكن كل شركة تقدم منتج مختلف عن الآخر .

تابعت أن السوق العقارى المصرى مرن ويستطيع تحمل الأزمات وامتصاصها ،ولكن السوق يحتاج إلى الإبداع ،وتقديم فكر مختلف، ومنتجات عقارية متنوعة تلبى جميع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وهذا ما تقوم به شركة "Rayn Developments"

فى مشروعها "Voco mall".



من جانبه قال عبد الرازق الشيهى رئيس مجلس ادارة شركة "Dealers Studio", أن مول "Voco mall" يختلف عن كثير من المولات التي دُشنت في هذه الفترة ‏لأنه يقدم إدارة تكنولوجية حديثة، وصديقة للبيئة في الوقت نفسه، كما ‏يتميز بشكل جمالي جذاب، وأسعار بيع تنافسية جدًا في قلب العاصمة الإدارية الجديدة ما يجعله فرصة استثمارية واعده لكل شرائح المستثمريين .

وقال أن الشركة تعمل بأسس علمية حتى نستطيع توصيل الأفكار للافراد داخل المؤسسة ،وعندما بدأنا العمل لخروج المفهوم الخاص باسم الشركة ومعنى اسم الشركة "Rayn Developments"



اسم "Rayn" , ذات مغزى، فهو يحمل معنين، الأول مأخوذ من الأمطار، والثاني، يعنى الملك الصغير، وهو ما يتماشى مع رؤية الشركة، إذ أن الأمطار متجددة، وكذلك الشركة تحمل أفكارًا متجددة ومتطورة.

أما الملك الصغير، فدائمًا ما يحمل رؤي متغيرة ومختلفة تتوافق مع احتياجات العملاء التى تتغير من وقت لآخر، كما أن الملك الصغير يعمل بصفة مستمرة لتطوير فريق عمله.

أما اسم المول "Voco mall", فيعنى «الاجتماع سويًا»، حيث إن الأفراد دائمًا ما يذهبون إلى المولات للتسوق والتواصل والتقاء بعضهم البعض.

وقال عبد الرازق الشيهى أن موقع المشروع بمنطقة غير متواجدة فى العاصمة الإدارية الجديدة،كما أن المشروع خدمى ترفيهى بحت، وبالتأكيد المشروع هيشتغل لأنه محاط بأكبر منطقة سكانية لذلك يعد فرصة استثمارية لن تتكرر .



استراتيجية الشركة التسويقية تعمد على usp عرض البيع الفريد حيث ينقل عرض البيع الفريد قيم علامتك التجارية ومزاياها، من خلال توضيح ما تقدمه من منتجات أو خدمات والفائدة التي تحققها لعملائك ،ومشروع"Voco mall", يعتبر منتج فريد من نوعة اذ أن المول مرخص وتحت الإنشاء وخلال 24 شهر هيتم تسليمة .

وقال المنهدس كريم اسامة رئيس مجلس ادارة شركة OYK للاستشارات الهندسية أنه تمت المراعاة الجيدة للتصميم والتخطيط للمشروع ليكون أحد أكثر المشروعات تنافسية وجاذبية للعملاء بالعاصمة الادارية الجديدة .

أوضح أن لوكيش المشروع يقع بمنطقة R3 بقلب العاصمة الادارية الجديدة ومحاط بالعديد من الجامعات والاحياء السكنية .

مما دفعنا لتصميم مبتكرا ومختلف ,كما أن المول ترفيهى لجميع الأعمار .

وقال محمد محى رئيس مجلس ادارة شركة" Incomercial" للادارة والتشغيل إن الشركة تستهدف تواجدها مع كافة الشركاء المُميزين بالسوق العقاري المصري، الذين يستهدفون تطبيق أعلى معايير الجودة البنائية.



مُشيرًا إلى أن مشروع"Voco mall", منتج عقاري عصري ومُبتكر للأعمال التجارية، والادارية, ويعد المشروع المثالي للعلامات التجارية العالمية والمحلية لتعزيز وجودها وتواجدها في السوق المصري النشط والمُتنامي دائمًا.

واضاف أن التعاقد معRayn" Developments" ,جاء بعد توافق الرؤى الاستراتيجية التي تستهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء والمُستثمرين لتحقيق أقصى استفادة من عملية استثمارهم.



المهندس ايهاب العبيدى