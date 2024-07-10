شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف استراتيجية شملها البرنامج الحكومى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف برنامج الحكومة خلال الفترة من 2024/2027 تحقيق أربعة أهداف استراتيجية، وقد تم تحديد هذه الأهداف بناء على رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، بالإضافة إلى مستهدفات الوزرات والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.

ويتضمن البرنامج أربع آليات تمويل :

1- الشراكة مع القطاع الخاص

2- تعزيز الاستثمارات الأجنبية

3- جذب الاستثمارات الأجنبية

4- تحفيز المسئولية المجتمعية

ويقوم تحقيق برنامج الحكومة على :

1-التنمية والاستدامة واقتصاد تنافسى متنوع ومستدام

2- التكامل مع القطاع الخاص

3-ضمان التنافسية حيث إن القطاع الخاص شريك أساسي وداعم للنمو الاقتصادي

4- تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات والتكيف مع الصدمات العالمية والخارجية