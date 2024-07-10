شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرو سوهاج": تراجع التضخم نتيجة لزيادة الإنتاج ووفرة المعروض من السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن إسراع الدولة في الإفراج عن السلع والمواد الخام اللازمة من الموانئ، ساهم في تنشيط عجلة الإنتاج المحلى ووفرة المعروض في الأسواق لتلبية الطلب، وبالتالي تراجع مؤشر التضخم.

وطالب الشندويلي في تصريح لليوم السابع، الدولة بمواصلة جهود الرقابة الصارمة على أسواق السلع لمنع الزيادات غير المبررة، وقطع الطريق على استغلال التجار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 225.6 نقطة لشهر يونيو 2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره 27.1% مقابل 27.4% لشهر مايو 2024، وعزا جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.6%، بالإضافة إلى مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -1.0%، ومجموعة الاقمشة بنسبة -7%، وأخيرا مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة -2.8%.

وجاء هذا التراجع بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%، إلى جانب مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.5%.