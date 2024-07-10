شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "التجارة" بنسبة 2.2% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2.2%، أعقبه قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، يليهما قطاعا مواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%.

وصعد قطاع العقارات بنسبة 1.1%، وقفز قطاعا خدمات النقل والشحن، والسياحة والترفيه بنسبة 0.7%، وزاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، ونما قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والبنوك بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.7%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، وقفزت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، 0.3%، 0.2%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 24.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.910 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.044 مليار ورقة مالية بقيمة 24.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 45.26% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.67%، والعرب على 48.07%، واستحوذت المؤسسات على 78.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 21.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليار جنيه، 1.5 مليار جنيه، 55.9 مليون جنيه، 12 مليار جنيه، 2.9 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية للشراء 20.7 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 28287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 34696 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12223 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 9095 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 6396 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1715 نقطة.