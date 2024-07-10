شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "أي أف جي" و"المصرية للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي عن تباين أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع مجموعة أي أف جي القابضة إلى 371.013 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 255.346 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 102.087 مليون شهادة.

فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 150.248 مليون شهادة، واستقر رصيد شهادات مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 588.349 مليون شهادة، وحديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 24.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.910 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.044 مليار ورقة مالية بقيمة 24.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 45.26% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.67%، والعرب على 48.07%، واستحوذت المؤسسات على 78.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 21.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليار جنيه، 1.5 مليار جنيه، 55.9 مليون جنيه، 12 مليار جنيه، 2.9 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية للشراء 20.7 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 28287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 34696 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12223 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 9095 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 6396 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1715 نقطة.