شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يبحث تعزيز التعاون مع ألمانيا في العمل المناخي والطاقة النظيفة والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال العمل المناخي، إلى جانب بحث آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق أهداف اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ومخرجات مؤتمرات أطرافها. قيادة التحول في مجال الطاقة كما تم استعراض جهود المملكة في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة والهيدروجين النظيف وكفاءة الطاقة وإدارة الانبعاثات.

وذلك في إطار مساعي المملكة لقيادة التحول في مجال الطاقة من خلال مبادرات محلية وإقليمية، منها مبادرة الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم، وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية جينيفر مورجان.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال العمل المناخي، إلى جانب بحث آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق أهداف اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ومخرجات مؤتمرات أطرافها.كما تم استعراض جهود المملكة في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة والهيدروجين النظيف وكفاءة الطاقة وإدارة الانبعاثات.وذلك في إطار مساعي المملكة لقيادة التحول في مجال الطاقة من خلال مبادرات محلية وإقليمية، منها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.