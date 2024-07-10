شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم في الصين يتسبب في تراجع أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

أسعار النفط

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم، بعد أن جاء التضخم في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، أضعف من المتوقع، في حين تقيم الأسواق الاحتمالات المتزايدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مع استئناف المفاوضات في وقت لاحق اليوم.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا أو ما يعادل 0.3 % إلى 84.39 دولارًا للبرميل (بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش).وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا أو ما يعادل 0.25 % ليصل إلى 81.21 دولارًا للبرميل.