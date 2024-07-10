الاقتصاد

وزير الطاقة يبحث مع وزيرة الدولة الألمانية التعاون في العمل المناخي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم، وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية جينيفر مورجان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال العمل المناخي, إلى جانب بحث آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق أهداف اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ومخرجات مؤتمرات أطرافها.

مبادرة الخضراء

كما تم استعراض جهود المملكة في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة والهيدروجين النظيف وكفاءة الطاقة وإدارة الانبعاثات، وذلك في إطار مساعي المملكة لقيادة التحول في مجال الطاقة من خلال مبادرات محلية وإقليمية، منها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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