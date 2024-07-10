الدولار والكهرباء يتسببان في أزمة كبرى .. شعبة الدواجن : نفوق أكثر من 3 ملايين دجاجة

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية في مصر عبدالعزيز السيد إن تجارة الدواجن لا تزال متأثرة بأزمة الدولار والتي أدت إلى كسر دورة الانتاج، ونفوق أكثر من 3 ملايين دجاجة.

وأضاف أن هذا أدى إلى تراجع في الإنتاجية حيث انخفضت نسبة جدود الدواجن من 360 ألف لأقل من 220 والأمهات من 14 لـ 8 مليون فيما انخفض عدد تجار المربين بنسبة 40 % تقريبا.

وأضاف أن نسب التراجع في دورة إنتاج الدجاج واضحة حيث كانت مليار ونصف دجاجة وانخفضت لتصل إلى 850 مليون دجاجة فقط، نتيجة عدم دخول العدد الكافي من الأعلاف، مشيرًا إلى أن سعر الدجاجة ارتفع إلى الضعف تقريبا خلال هذه الفترة الوجيزة.

وأشار إلى أن التأثير يظهر على إنتاج البروتين بشكل عام وخاصة البيض الذي انخفض من 14 مليار بيضة سنويا إلى 8 مليار فقط، في الوقت الذي انخفض فيه نصيب الفرد من البروتين سنويا من 21 كيلو إلى 12 كيلو فقط، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة دعم الصناعة التي تعد من أكبر الصناعات التشغيلية في مصر.