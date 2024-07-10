الاقتصاد

لعدم اسيتفاء أحد الشروط.. صندوق النقد الدولي يؤجل بحث صرف شريحة قرض لمصر

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الشارقة - اميمة ياسر - أجل صندوق النقد الدولي بحث صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار حتى 29 يوليو الجاري رغم أنه كان على جدول اجتماعاته اليوم الأربعاء.

وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، في بيان منذ قليل "، إلى أن الاجتماع "تم تأجيله إلى 29 يوليو"، من دون توضيح أسباب.

وأفاد مسؤول حكومي رفيع مشترطا عدم نشر اسمه إلى أن التأجيل يعود إلى "عدم استيفاء بعض الشروط".

وأجرت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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