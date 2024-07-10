هل يضخ حقل ظهر المصري المزيد من الغاز؟

الشارقة - اميمة ياسر - تعتزم شركة إيني الإيطالية، وفقًا لبلومبرغ، حفر بئرين جديدتين فى حقل ظهر باستثمارات تبلغ 160 مليون دولار، وذلك في النصف الثاني من العام المقبل.

وتعمل الشركة حاليا في مرحلة تقييم لعمليات البحث والتنمية لمنطقة امتياز شروق، والتى يقع فيها حقل ظهر، حيث تعكف على إجراء دراسات جيولوجية، تمهيدًا لاستنئاف عمليات الحفر في الحقل والمنطقة.

وكان تراجع إنتاج مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي السنة الماضية قد دفع إلى بدء خطة "تخفيف الأحمال" لتعود انقطاعات الكهرباء إلى مصر، ويعود الحقل نفسه مجددا إلى الواجهة بعد إعلان شركة إيني الإيطالية أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني منه، لعدم حصولها على 1.6 مليار دولار مستحقات لها لدى الحكومة المصرية.