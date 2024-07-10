برنامج النماذج اللغوية الكبيرة يستهدف 80 مختصا في التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أكاديمية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، التسجيل في البرنامج التدريبي الاحترافي في النماذج اللغوية الكبيرة، الذي يستهدف تدريب 80 متدربا ومتدربة من المختصين بالتقنية.

ويهدف البرنامج التدريبي الاحترافي إلى تأهيل القدرات الوطنية بالمهارات والمعرفة والممارسات العملية المتقدمة في النماذج اللغوية الكبيرة وبنائها واستخدامها في حل المشكلات المعقدة.

ويشترط للانضمام للبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن المختصين في المجالات التقنية، وأن يكون ملما بلغة برمجة البايثون، ولديه معرفة بالإحصاء والرياضيات، فضلا عن إجادة اللغة الإنجليزية.

ويبدأ التسجيل في البرنامج التدريبي الاحترافي من 9 - 14 يوليو 2024م، في حين سيبدأ البرنامج التدريبي حضوريا في مقر أكاديمية طويق الأحد 28 يوليو 2024م ويستمر لمدة 6 أسابيع، حيث سيخضع المتقدمون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من ملاءمتهم للبرنامج.

ويمكن الانضمام إلى هذا البرنامج بتسجيل الدخول من خلال الرابط التالي: https://sdaia.tuwaiq.edu.sa/llm2.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي ضمن إطار مبادرات «سدايا»؛ لبناء وتطوير قدرات المختصين في مجال النماذج اللغوية الكبيرة لتطوير التطبيقات من أجل سد الفجوة في هذا المجال على المستوى الوطني علاوة على تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

برنامج تدريبي احترافي في النماذج اللغوية الكبيرة

يستهدف تدريب 80 مختصا بالتقنية.

الشروط: