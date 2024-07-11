«أوبك» ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 % في 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أبقت منظمة الدول المُصدرة للبترول «أوبك» توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على الذهب الأسود خلال عامَي 2024 و2025 دون تغيير، ورفعت تقديراتها لنمو كل من الاقتصادَين العالمي والأوروبي هذا العام.

وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم (الأربعاء)، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في 2024، وبمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في العام التالي، وذلك دون تغيير عن تقديرها السابق.

ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 بصورة طفيفة إلى 2.9% من 2.8%، وأبقت على معدل النمو المتوقع في 2025 عند 2.9%، كما رفعت معدل النمو المتوقع لمنطقة اليورو هذا العام إلى 0.7% من 0.5% في تقرير يونيو.

وفي ما يتعلق بجانب العرض، ثبّتت «أوبك» توقعاتها لنمو إمدادات السوائل النفطية من الدول غير الأعضاء في ميثاقها للتعاون المشترك عند 1.2 مليون برميل يومياً في 2024، وذكرت أن الدول التي ستصبح أكثر مساهمة في هذا النمو هي أمريكا والبرازيل وكندا.

وأوضحت أن هوامش التكرير في منطقة الحوض الأطلسي واصلت التراجع للشهر الرابع على التوالي في يونيو مع زيادة محطات التكرير للإنتاج.

وعلى الصعيد الأمريكي، أشارت «أوبك» إلى نمو واردات الولايات المتحدة من النفط الخام للشهر الثالث على التوالي لتسجل متوسطاً قدره 7.3 مليون برميل يومياً وفق المصادر الأولية للبيانات، ويعد هذا أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات الأمريكية دون مستوى 4 ملايين برميل يومياً للمرة الأولى منذ 7 أشهر لتسجل 3.8 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال يونيو.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط