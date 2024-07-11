البنك الإسلامي للتنمية يمول عددًا من مشاريع الطاقة في أوزبكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قام البنك الإسلامي للتنمية اليوم، بتمويل إنشاء وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاوات ومشروع تخزين البطاريات بقدرة 500 ميجاوات في منطقة طشقند في أوزبكستان، وذلك برعاية شركة أكوا باور، إحدى شركات التطوير والاستثمار السعودية، ومطوِّر ومستثمر ومشغل لمجموعة من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه حول العالم.

وسيعمل مشروع الطاقة المتجددة التاريخي على زيادة إمدادات توليد الطاقة الشمسية الممولة من القطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وضمان استقرار الشبكة، وتحسين كفاءة وموثوقية إمدادات الطاقة للاقتصاد الوطني، ويقوم البنك الإسلامي للتنمية بالتمويل المشترك بمشاركة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

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