الاقتصاد

جامعة أم القرى تمدد طرح عدد من الفرص الاستثمارية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

مددت جامعة أم القرى، ممثلة بإدارة الاستثمار طرح عدد من الفرص الاستثمارية، وذلك عبر بوابة الاستثمار في المدن “فرص”.

وأوضحت الجامعة أن الفرص الاستثمارية ستكون بمساحات مختلفة، وبعقود تمتد لثلاث سنوات، مبينةً أن آخر موعد لتقديم العطاءات سيكون بتاريخ 05 / 08 / 2024 م.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وشراء كراسة الشروط والمواصفات وتقديم عطاءاتهم إلكترونيًا من خلال تحميل تطبيق (فرص) على الأجهزة الذكية أو الدخول على الموقع الإلكتروني : https://furas.momra.gov.sa/ar .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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