جامعة أم القرى تمدد طرح عدد من الفرص الاستثمارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

مددت جامعة أم القرى، ممثلة بإدارة الاستثمار طرح عدد من الفرص الاستثمارية، وذلك عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.

وأوضحت الجامعة أن الفرص الاستثمارية ستكون بمساحات مختلفة، وبعقود تمتد لثلاث سنوات، مبينةً أن آخر موعد لتقديم العطاءات سيكون بتاريخ 05 / 08 / 2024 م.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وشراء كراسة الشروط والمواصفات وتقديم عطاءاتهم إلكترونيًا من خلال تحميل تطبيق (فرص) على الأجهزة الذكية أو الدخول على الموقع الإلكتروني : https://furas.momra.gov.sa/ar .

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