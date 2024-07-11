الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.43 دولارًا للبرميل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.43 دولارًا للبرميل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس على خلفية تراجع مخزونات البنزين وهبوط مخزونات الخام بعد أن كثفت مصافي التكرير الأمريكية عمليات المعالجة، بما يعكس قوة الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا أو 0.4 % إلى 85.43 دولارا للبرميل.

أسعار النفط
كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا أو 0.5 % إلى 82.47 دولارا للبرميل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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