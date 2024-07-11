الاقتصاد

«رعاية»: اكتمال شراء 160 ألف سهم ضمن برنامج أسهم الموظفين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية اكتمال شراء الكمية المستهدفة من أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين، وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 22-05-2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن فترة الشراء ستكون خلال 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
وأضافت أن عدد الأسهم المشتراة: 160000 سهم ( تمثل 0,36% من أسهم الشركة)، وتبلغ قيمة الأسهم المشتراة: 34113647.5008 ريال، فيما يبلغ متوسط سعر الشراء للسهم: 213.21 ريال.
وأوضحت أنه لا يوجد أثر مالي قد يؤثر على القوائم المالية للشركة نتيجة عملية الشراء.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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